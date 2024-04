Aichach

16:28 Uhr

Polizei nimmt Mann nach Fahndung fest: Die Spur führte nach Aichach

Plus Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot zu einem Einsatz am Aichacher Schloßplatz an. Ein 34-Jähriger soll einen Verwandten in Waldkraiburg schwer verletzt haben.

Von Evelin Grauer

Ein ungewöhnlich großes Polizeiaufgebot war am Dienstagnachmittag in der Aichacher Innenstadt zu sehen. Rund zehn Beamte durchsuchten eine Wohnung in einem Haus am Schloßplatz und nahmen dort einen Mann fest. Die Aktion ging von der Kripo Landshut aus, die von der Kripo Augsburg unterstützt wurde. Am Mittwochnachmittag gab das Polizeipräsidium Niederbayern nähere Details zu dem Einsatz bekannt. Die Vorgeschichte ist rätselhaft.

Sie beginnt am 2. April gegen 23 Uhr. In dieser Nacht tauchte ein schwer verletzter 19-Jähriger im Krankenhaus in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) auf. Er wies nach Polizeiangaben stark blutende Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich auf, die sofort ärztlich versorgt werden mussten. Wie und wo diese Verletzungen entstanden sind, versuchte die Polizei in der Folgezeit herauszufinden. Die Kripo Landshut übernahm die Ermittlungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen