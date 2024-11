Musik, Tanz, Schnitzkunst: Das ist beim Aichacher Christkindlmarkt geboten

Eröffnet wird er am Freitag, 29. November, und in diesem Jahr dauert er sogar über Weihnachten hinaus bis Sonntag, 29. Dezember: der Aichacher Christkindlmarkt. Gleich am ersten Wochenende wird er ergänzt vom Alternativen Christkindlmarkt der Vereine und Organisationen am Schloßplatz. Auf dem Christkindlmarkt selbst ist vor allem an den Wochenenden einiges geboten. Das Programm:

Freitag, 29. November:

17 Uhr: Eröffnung des Christkindlmarktes durch Bürgermeister Klaus Habermann und das Aichacher Christkind mit seinen Engeln, begleitet von der Aichacher Stadtkapelle;

18.30 Uhr: Räucherandacht in der Spitalkirche;

19 Uhr: Konzert mit der Stadtkapelle Aichach

Samstag, 30. November:

16.30 Uhr: Kinder-Weihnachtsführung mit dem Nachtwächter (Treffpunkt: Bühne):

18 Uhr: Leuchtender Weihnachtsengel auf Stelzen;

19 Uhr: A-capella-Gesangsquartett Voice Net mit einem rockig-poppigen Weihnachtsprogramm;

Sonntag, 1. Dezember:

13 bis 19 Uhr: Alternativer Christkindlmarkt am Schlossplatz;

15 und 16 Uhr: Kindertheater Knuth und Kasper und der Räuber vom Blaubeerwald;

17.30 Uhr: Öffnung erstes Fenster des Rathausadventskalenders;

18.30 Uhr: Blumenthaler Chor mit Liedern zu Weihnacht und Freundschaft;

A capella singt das Quartett VoiceNet. Foto: Carolin Hausmann

Freitag, 6. Dezember:

18 Uhr: Besinnliche Musik bei Kerzenschein in der Spitalkirche;

19 Uhr: Da Oa und die Andan - knackige und andächtige Blasmusik aus Haunswies

Samstag, 7. Dezember:

16 Uhr: Auftritt der Tanzschule Dance Joy;

19 Uhr: Bayern Hawaiians mit 20er Jahre Swing mit einem Hauch Hawaii;

Sonntag, 8. Dezember:

15 Uhr: Kinderprogramm der Vorschulkinder des Kindergartens Abenteuerland;

18.30 Uhr: Zartschmelzende Weihnachtslieder mit den Swinging Dreams;

Freitag, 13. Dezember:

18 Uhr: Besinnliche Musik bei Kerzenschein in der Spitalkirche;

19 Uhr: Rieder Blech mit bairischer und alpenländischer Blasmusik;

Samstag, 14. Dezember:

19 Uhr: „Rock Christmas“ mit vielen bekannten Aichacher Musikerinnen und Musikern aus der IG-Rock-Zeit;

Beim Aichacher Christkindlmarkt in Aktion: Eisschnitzer Klaus Grunenberg. st wieder ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten. Foto: Angela Kerle, Stadt Aichach

Sonntag, 15. Dezember:

14 Uhr: Eisschnitzkunst mit Klaus Grunenberg;

18.30 Uhr: Crazy Oak Bigband mit Gast-Sängerin Karin Kleinheinz;

Mittwoch, 18. Dezember:

16.30 Uhr: Ökumenische Andacht im Spitalhof mit dem Weihnachtsbulldog der evangelischen Gemeinde;

Freitag, 20. Dezember:

18 Uhr: Besinnliche Musik bei Kerzenschein in der Spitalkirche;

19 Uhr: Jan Wannemacher und Band mit bayerischem Mundart-Pop;

Samstag, 21. Dezember:

16.30 Uhr: Lukas Hofberger;

19 Uhr: Some Friends rund um Familie Stadlmaier und Florian Laske laden zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen ein.

Sonntag, 22. Dezember:

14.30 Uhr: Altbairisches Adventssingen in der Stadtpfarrkirche;

14 Uhr: Drehorgellieder mit Jürgen Laufer;

18 Uhr: Nachtwächterführung (Treffpunkt: Bühne);

Montag, 23. Dezember:

19 Uhr: „All I want for Christmas“ mit DJ Heiner;

Dienstag, 24. Dezember, und Mittwoch, 25. Dezember:

geschlossen;

Donnerstag, 26. Dezember:

kein Bühnenprogramm

Freitag, 27. Dezember:

18 Uhr: Musikverein Hollenbach;

Samstag, 28. Dezember:

16 Uhr: Alphorntrio Sarima;

18 Uhr: Four on the floor mit Uli Mill, Georg Winter, Wolfgang Schwarz und Martin Hein;

Four on the floor sind Uli Mill, Georg Winter, Wolfgang Schwarz und Martin Hein. Sie treten am Samstag, 28. Dezember, auf. Foto: Uli Mill

Sonntag, 29. Dezember:

14 Uhr: Motorsägen-Schnitzerei mit Anton Schwarzmann;

18 Uhr: „Good Bye 2024“ mit DJ Heiner.

Rathausadventskalender: Ab Sonntag, 1. Dezember, öffnet der Nikolaus täglich um 17.30 Uhr mit seinen Engeln ein Fenster am Rathaus-Adventskalender.

Öffnungszeiten: Der Christkindlmarkt ist täglich geöffnet: Montag bis Donnerstag von 17 bis 20 Uhr (auch am Zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember), Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 21 Uhr und Sonntag von 14 bis 21 Uhr.