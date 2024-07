Nahwärmeleitung: Ludwigstraße wird gesperrt

Wegen der Erweiterung des Nahwärmenetzes ist in ab Montag, 8. Juli, die Ludwigstraße in einem Teilbereich gesperrt.

Die Netzerweiterung der Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH (BWA) an der Schulstraße in Aichach ist so weit abgeschlossen, berichtet Geschäftsführer Richard Brandner. Derzeit wird auf dem Gelände der Ludwig-Steub-Grundschule gearbeitet. Von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 19. Juli, ist laut Brandner der Zusammenschluss der bestehenden Nahwärmeleitung mit der Netzerweiterung geplant. Hierfür ist eine Vollsperrung der Ludwigstraße auf Höhe der Krankenhausstraße nötig.

Umleitung in Aichach

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Die Busse können die Grundschule anfahren, betont Brandner. Nach Beendigung des Zusammenschlusses ist die Netzerweiterung fertiggestellt. Es folgt die Erschließungsmaßnahme des Kindergartens Schulstraße 2a. (AZ)