Bauarbeiten für Nahwärmenetz-Ausbau in Aichach kommen gut voran

Der Ausbau des Nahwärmenetzes des Biomasseheizkraftwerks in Aichach geht weiter. Die Baustelle wandert wieder in die Schulstraße. Die Rohrleitungen für die nächsten Bauabschnitte wurden schon geliefert.

Die Arbeiten in der Martinstraße in Aichach werden am Freitag abgeschlossen. Die Straße ist voraussichtlich ab Samstag frei. In der Schulstraße wird weitergebaut.

Die Arbeiten am Nahwärmenetz in der Martinstraße in Aichach werden fristgerecht abgeschlossen. Das teilt Richard Brandner von der Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH mit. Am Freitag, 19. April, sollen die Leitungsgräben asphaltiert werden. Die Arbeiten am Nahwärmenetz in der Martinstraße werden voraussichtlich am Freitag, 19. April, abgeschlossen. Foto: Richard Brandner "Der stark anhaltende Regen hat zwar die Arbeiten deutlich erschwert, aber der Zeitplan konnte eingehalten werden", sagt Brandner. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, kann laut Brandner am Samstag, 20. April, die Vollsperrung an der Martinstraße wieder aufgehoben werden. Der Ausbau des Nahwärmenetzes des Biomasseheizkraftwerks in Aichach geht weiter. Die Baustelle wandert wieder in die Schulstraße. Die Rohrleitungen für die nächsten Bauabschnitte wurden schon geliefert. Foto: Richard Brandner Die Rohrleitungen für die nächsten Bauabschnitte wurden schon geliefert. Die Baustelle wandert nächste Woche wieder in die Schulstraße auf Höhe Museum. Es ist dort eine halbseitige Sperrung geplant. Abschnittsweise wandert diese Baustelle in den nächsten sechs Wochen in Richtung Pfarrzentrum. Brandner sagt: "Es bewegt sich etwas in Aichach. Die Energiewende ist voll im Gang." (AZ)

