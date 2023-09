Aichach

Neubau vom Haus St. Vinzenz in Aichach bekommt kirchlichen Segen

Plus Für 24 geistig und teilweise auch körperlich behinderte Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung für betreutes Wohnen beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

Vor acht Jahren begannen die ersten Planungen, nun ist das vierte Gebäude des Hauses St. Vinzenz in Aichach-Oberbernbach feierlich eröffnet und kirchlich gesegnet worden. In der Einrichtung für betreutes Wohnen geistig und teilweise auch körperlich behinderter Menschen der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbh (CAB) leben insgesamt 39 Bewohnerinnen und Bewohner in Gruppen von bis zu sechs Personen. 24 von ihnen ziehen Mitte Oktober in den Neubau in Einzelzimmer mit eigenem Bad.

Der Umzug in Aichach ist für den 18. Oktober geplant

Nach dem ökumenischen Gottesdienst endete die Segnung für die geladenen Gäste in den Räumlichkeiten der neuen Tagesbetreuung im Untergeschoss des Neubaus. Die Stadtkapelle Aichach unter der Leitung von Eduard Augsburger brachte ein Ständchen. Die beiden Stadtpfarrer Herbert Gugler und Harald Baude beteten und sangen gemeinsam den Abschluss eines Gottesdienstes, "der in der Kirche begonnen hat und in eurem neuen Zuhause endet", wie Gugler betonte. Unter den geladenen Gästen waren auch Bezirksrat Tomas Zinnecker ( CSU) und Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann (SPD). Letzterer wünschte den Bewohnern für ihren anstehenden Umzug am 18. Oktober alles Gute und versprach als Einstandsgeschenk, dass das nächste Fest im Haus St. Vinzenz auf seine Rechnung gehe.

