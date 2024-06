Neues Anmeldeportal für die Aichacher Kitas

Die Stadt Aichach nutzt statt "Little Bird" künftig ein anderes Online-Portal für die Anmeldung für die Kindertageseinrichtungen. Das hat mehrere Gründe.

Die Stadt Aichach nimmt Abschied von "Little Bird". So hieß die Online-Plattform, über die seit 2016 die Anmeldungen für die Kindertageseinrichtungen (Kitas) in Aichach gelaufen sind. Für das nächste Kindergartenjahr läuft die Anmeldung schon über eine Plattform mit dem etwas sperrigen Namen AKDB Software Kitaplatz Bedarfsanmeldung. Das war im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats Thema.

Für den Wechsel führte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel mehrere Gründe an. Unter anderem sei eine Bedarfsplanung mit "Little Bird" nicht möglich gewesen, weil Mehrfachanmeldungen für ein Kind möglich waren und Änderungen aufwendig von der Verwaltung vorgenommen werden mussten. Zudem stellt die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) das Hosting, also ihre Dienstleistung, für das Portal ein. Das neue Portal sei einfacher in der Anwendung für die Eltern. Bei der Platzvergabe gebe es Planungssicherheit. Mehrfachanmeldungen seien nicht möglich, weil sich die Benutzer im Bürgerservice-Portal registrieren müssen. Das sei aber einfach möglich, so Igel. Die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses an den Stadtrat war einstimmig.

Aichach gewährt Zuschüsse für Dorfhelferinnen und Rotes Kreuz

Zwei Zuschüsse Einen Zuschuss von 2095 Euro bekommt die Katholische Dorfhelferinnen- und Betriebshelferstation Aichach-Friedberg für das Jahr 2023. Die Einsatzkräfte waren im Stadtgebiet Aichach bei mehreren Familien insgesamt 258 Stunden tätig, berichtete Wolfgang Ostermair, Leiter der Finanzverwaltung. Der Kreisverband Aichach-Friedberg des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bekommt für 2023 3500 Euro. Beide Zuschüsse wurden einstimmig beschlossen.

