Aichach

vor 18 Min.

Neues AWO-Heim in Aichach: Anfang April ziehen die Bewohner ein

Plus Im Neubau des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt in Aichach sind noch die Handwerker zugange. Demnächst ist Einzug. Der Altbau könnte eine neue Verwendung finden.

Von Claudia Bammer

Verpackte Betten stehen aufgereiht am Straßenrand an der Oskar-von-Miller-Straße. Sie warten an diesem sonnigen Tag darauf, nach drinnen gebracht zu werden. Ein Handwerker montiert Holzteile an der Fassade. Auch drinnen, im neuen Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Aichach, sind an allen Ecken Handwerker zugange. Im Endspurt gibt es noch einiges zu tun, denn Anfang April sollen die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Maria-Simon-Heim in den Neubau gleich nebenan einziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen