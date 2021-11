Im März sollen die Bewohner ins neue AWO-Heim in Aichach ziehen

Plus Die Arbeiten für das neue Pflegeheim in Aichach, das das Maria-Simon-Seniorenheim ersetzt, liegen kostenmäßig und zeitlich im Plan - trotz einer Verzögerung.

Direkt neben dem Maria-Simon-Heim in Aichach geht das neue Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) seiner Fertigstellung entgegen. 105 Plätze wird es bieten. Im März 2022 sollen dort die Bewohner und Bewohnerinnen einziehen und in Wohngruppen leben. Danach wird der Altbau abgerissen.