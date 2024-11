Paartalia lüftet das Geheimnis: Das ist das neue Prinzenpaar

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia hat am Samstag das Geheimnis um das neue Prinzenpaar gelüftet. Und auch das Motto der neuen Saison ist jetzt bekannt. Die Paartalia tanzt mit dem Titel „Zwei Welten, ein Paris“ durch den Fasching. Nach einer kurzen Kostprobe der Nachwuchsgarden und der Prinzengarde betraten pünktlich um 23.11 Uhr seine Tollität Prinz Stefan III. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina unter tosendem Applaus die Bühne.

Jede Menge gute Laune und Faschingsvorfreude versprühten die Nachwuchsgarden der Paartalia. Foto: Christian Höchtl

Claudia Müller, Ehrenpräsidentin und aktuelle Präsidentin der Paartalia, eröffnete den Ball in der TSV-Halle. Anschließend führte Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner durch den Abend. Nach der ersten Tanzrunde mit der Band „Cornelius and Friends“ zeigten die Nachwuchsgarden einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Programm. Die Kinder-, Teenie- und Jugendgarde verschlägt es in der Saison 2025 in ein Pariser Museum, in dem ein millionenteures Collier gestohlen wird. Die fröhliche Pantomime der Kindergarde, die fleißigen Detektive und die frechen Gangster der Jugendgarde versprühten gute Laune und französisches Lebensgefühl. Die Nachwuchshofmarschälle Janina Haas und Leandra Lunz stellten alle 37 Kinder und Jugendlichen namentlich vor.

Das Paartalia-Programm versprüht französischen Charme

Nach einer weiteren Tanzrunde durfte der große Hofstaat einmarschieren. In der 52. Saison erwartet die Zuschauer ein Programm, das französischen Charme, viel Kreativität und einen Hauch Extravaganz versprüht. Der mitreißende Einmarsch, trainiert von Tanja Demmelmeier, lieferte dafür eine erste Kostprobe. Beim Motto „Zwei Welten, ein Paris“ dreht sich alles rund um eine junge Designerin aus dem Künstlerviertel Montmartre, die in der Stadt der Mode ihren großen Traum verwirklichen will – doch dafür muss sie dazu auf die andere Seite der Seine wechseln. Die Gardemädchen zeigten anschließend ihren fetzigen Marsch zu „Taxi nach Paris“ von den Zipfelbuben – einstudiert von Pia Hannak. Bodensteiner stellte danach die 13 Gardemädels und sechs Elferräte persönlich vor.

Hoch hinaus ging es bei der tänzerischen Kostprobe der Prinzengarde der Aichacher Faschingsgesellschaft. Foto: Michael Sailer

Mit der Zeit stieg die Spannung im Saal. Zunächst erntete das ehemalige Prinzenpaar Prinz Christian IV. und Prinzessin Sabrina seinen letzten Applaus, und der neue Orden und die Insignie, der Pariser Eiffelturm, wurden präsentiert. Um 23:11 Uhr betraten seine Tollität Prinz Stefan III. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina den Saal.

Die 27-jährige Prinzessin Sabrina, im wahren Leben als Sabrina Hammerl bekannt, kommt aus Hollenbach und wohnt derzeit mit ihrem Partner in Augsburg. Die Vertriebsinnendienstlerin ist bereits 20 Jahre bei der Paartalia aktiv. Sie begann bei der Teeniegarde, tanzte zuletzt in der Prinzengarde und unterstützte zudem in diversen Planungsteams. Zur Paartalia kam sie durch ihre Mama Gerlinde Hammerl. Auch sie war schon Gardemädchen bei der Paartalia.

Birgit Cischek wird zur Ehrenelferrätin auf Lebenszeit ernannt

Seine Tollität Prinz Stefan III., mit bürgerlichem Namen Stefan Baierl, gebürtig aus Sandizell, wohnt derzeit in München. Der 32-jährige Lehrer für Mathematik und Wirtschaft/Recht bereist in seiner Freizeit gern die weite Welt. Zur Paartalia kam er 2015 durch Zufall und wurde prompt als Elferrat eingespannt, in den vergangenen Jahren unterstützte er im Social Media Team.

Die Faschingsgesellschaft Paartalia präsentierte am Samstag das neue Prinzenpaar Sabrina und Stefan III., das in dieser Saison regiert. Foto: Christian Höchtl

Bürgermeister Klaus Habermann gratulierte mit seinen beiden Stellvertretern Josef Dußmann und Brigitte Neumaier den neuen Tollitäten und überreichte den Rathausschlüssel. Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, wurde im Beisein von Ehrenhofmarschall und Gründungsmitglied Klaus Laske, Ehrenmitglied Marianne Breitsameter und Ehrentrainerin Andrea Breitsameter zur Ehrenelferrätin auf Lebenszeit ernannt. Der Verein danke Cischek so für die großzügige Förderung und besondere Verbundenheit. Die Geehrte verbindet mit der Paartalia, wie sie sagte, Spaß, Lebensfreude und Zusammenhalt und freute sich sehr über diese Ernennung.

Auch die befreundeten Garden Schromlachia aus Schrobenhausen und Zell ohne See aus Griesbeckerzell gratulierten den beiden Regenten. Beim Prinzenwalzer führte Prinz Stefan III. seine Prinzessin Sabrina gekonnt über die Tanzfläche. Das Paar begeisterte das Publikum mit zahlreichen Hebefiguren und schillernden Kostümen. Christina und Rainer Grabmair hatten, wie auch in den Vorjahren, den Walzer mit dem neuen Prinzenpaar einstudiert. Der schöne Ballabend klang nach weiteren Tanzrunden aus.

Das komplette Programm der Faschingsgesellschaft wird zum ersten Mal bei der Paartalia Opening Party am 30. Dezember in der TSV-Halle gezeigt. Neben der Show zum Thema „Zwei Welten, ein Paris“ erwartet die Besucher eine Party mit DJ Ivy.