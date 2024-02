Fasching

So lief der Fasching für die Prinzenpaare von Paartalia und Zell ohne See

Plus Die Prinzenpaare der Paartalia aus Aichach und Zell ohne See aus Griesbeckerzell sehen dem Ende ihrer Regentschaft entgegen und blicken auf Höhepunkte zurück.

Von Marian Erhard

Eine kurze, aber intensive Faschingssaison neigt sich dem Ende zu. Viele Auftritte in einem kurzen Zeitfenster liegen hinter den Prinzenpaaren der beiden Faschingsgesellschaften Zell ohne See aus Griesbeckerzell und der Aichacher Paartalia. Am Rosenmontag schauten die Tollitäten mit ihren Tanzgarden in der Redaktion der Aichacher Nachrichten vorbei. Mit kurzen Showeinlagen bedankten sie sich für die Berichterstattung, erzählten von den Höhepunkten und blickten wehmütig dem Ende ihrer Regentschaft entgegen.

Untermalt von den Gitarrenriffs Joe Perrys und der rauen Stimme von Steven Tyler von der Band Aerosmith, verzauberten der Zeller Prinz Patrick II. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Diana II. mit ihrem traditionellen Prinzenwalzer die Mitglieder der AN-Redaktion. Ob Apotheken, Kindergärten oder Behörden: Ab 9 Uhr morgens am Rosenmontag verwandelten sie nacheinander verschiedenste Räumlichkeiten in Aichach in kleine Tanzbühnen. Für Prinzessin Diana erfüllte sich mit der Regentschaft ein Traum, den sie schon seit ihrer Kindheit verfolgte.

