Premiere beim Volkstheater: Publikum erlebt ein "Feuerwerk der Heiterkeit"

Eine ärztliche Behandlung steht an: (von links) Toinette (Cornelia Burghardt), Béraldine (Teresa Neumaier),Argans Schwester, Argan (Stefan Dauber), sein Hausarzt (Udo Artmann) mit dem Apotheker (Elisabeth Drescher).

Plus Bei "Der eingebildet Kranke" von Molière gibt es in Aichach immer wieder Szenenapplaus. Die Inszenierung regt das Kopfkino des Publikums an - es ist begeistert.

Von Gerlinde Drexler

Ein „Feuerwerk der Heiterkeit“ hatte Regisseur Jörg Schur für das neue Stück des Aichacher Volkstheaters angekündigt – und er hat damit auch recht behalten. In manchen Szenen von „Der eingebildet Kranke“ von Molière genügen schon die ersten Takte der Musik, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Bei der Premiere am Samstag gibt es immer wieder Beifall für einzelne Szenen und einen Schlussapplaus, der gar nicht mehr enden will.

Zu den dramatischen Klängen von „Spiel mir das Lied vom Tod“, schiebt ein Krankenpfleger (Richard Bauch) Monsieur Argan (Stefan Dauber) mit seinem Krankenbett auf die Bühne. Das Krankenbett ist das wichtigste Requisit in dem Stück. Im und um das Bett herum spielt sich das ganze Bühnengeschehen ab. Es ist auch fast die einzige Bühnendekoration, denn Regisseur Schur setzt auf Minimalismus. Er möchte bei seinen Inszenierungen das Kopfkino der Zuschauerinnen und Zuschauer anregen.

