Ein heilloses Durcheinander auf der Bühne

Der Theaterverein Laetitia spielt die Verwechslungskomödie "Alexander Durcheinander" in der Imhofhalle in Untermeitingen. Zwei Termine stehen noch an.

Der Titel ist Programm: "Alexander Durcheinander", eine Verwechslungskomödie von Wolfgang Bräutigam in drei Akten, führt in Untermeitingen zu Verwicklungen am laufenden Band. Es war eine Glanzleistung, die der Theaterverein Laetitia mit diesem modernen Stück gezeigt hat.

Die Blechdose "Siri", ein virtueller Sprachassistent, spielte diesmal die Hauptrolle in dem Stück und war nie um Antworten verlegen. Das hat die Stimme von Conny Stiersdorfer sensationell und originell ermöglicht. Einer der neuen Schauspieler beim Volkstheater, Benjamin Landerer, schlüpfte gleich in sechs verschiedene Rollen. Mimik und Ausdruck – egal ob als Italiener, als Postbote oder "warmer Detlev" – stimmten. Das Publikum sah mit ihm eine weitere Bereicherung im Ensemble.

Die Eltern wissen nichts von der Trennung

Alexander Hauser (einmalig gespielt von Markus Schmid) wohnt in der Komödie allein in dem ehemals gemeinsamen Haus seiner Noch-Ehefrau Sandra (Sabine Fendt). Sie ist nach einer Affäre mit Paul Richter (Florian Osterried) ausgezogen, wird jedoch noch immer mit einer monatlichen Finanzspritze ihrer Eltern unterstützt.

Da sie damit ein gutes arbeitsfreies Leben führen kann, hat sie ihre Eltern noch nicht über die von ihr verschuldete Trennung informiert. Alexander hat derweil mit Stewardess Corinna Schmidt (Dagmar Endres) eine neue Beziehung. Als EDV-Programmierer hat er auch ein Faible für eine künstliche Frau namens "Siri", die ihm sein Leben erleichtert und das Haus überwacht.

Sogar Siri ist verwirrt

Da Alexander oft auf Dienstreise ist, kümmert sich an diesen Tagen sein bester Freund Norbert (Thomas Georgi) um das Haus. Am Tag der nächsten Dienstreise, als Sandra mit ihrem Paul endlich ihren letzten Umzugskarton abholen will, steht plötzlich ein an Alexander adressierter Maxi-Cosi mit Baby im Wohnzimmer, abgegeben von Julia (Bianca Graalheer), einem vermeintlichen One-Night-Stand. Im Haus ist auch Alexanders, beziehungsweise Norberts, Flamme Laura (Julia Regal). Dann taucht die hochschwangere Jaqueline (Alisa Schauer) auf, die Alexander gerne als Erzeuger bei der Geburt als werdenden Vater dabeihaben möchte. Die Eltern von Sandra (Armin Reiß und Beatrice Lude) haben sich auf dem Heimweg von einer Weltreise zu einem Spontanbesuch angemeldet.

Lesen Sie dazu auch

Bei so vielen Gästen verliert sogar "Siri" den Überblick und wird mit ihren Kommentaren zur zusätzlichen Belastung. Am Schluss werden die vielen Verwicklungen verblüffend und mit einer großen Überraschung aufgeklärt. Regie führten Irmgard und Christian Schrodt. Als Souffleuse war die erfahrene Monika Osterried im Einsatz.

Wie das Chaos aufgelöst wird, lässt sich bei den weiteren Vorstellungen am 18. und 19. November in der Imhofhalle Untermeitingen miterleben.