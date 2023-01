Rotarier und Lions-Club überreichen dem St.-Afra-Hospiz 3000 Euro

Plus Bei einem Benefizkonzert der beiden Clubs in Inchenhofen kommen 3000 Euro zusammen. Das Hospiz im Landkreis kann das Geld gut brauchen. Es ist schon verplant.

Alle Anwesenden waren sich einig: Das Benefizkonzert in Inchenhofen mit Sängerin Marianne Sägebrecht war ein voller Erfolg. Es kommt nun einer wichtigen ehrenamtlichen Arbeit im Landkreis Aichach-Friedberg zugute: der Begleitung Sterbender.