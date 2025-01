Sänger und Publikum werden in der Aichacher Stadtpfarrkirche von der Musik getragen

Knapp 400 Besucherinnen und Besucher erlebten am Dreikönigstag ein stimmungsvolles Konzert mit Chor und Orchester in der weihnachtlich dekorierten und im Kerzenlicht erstrahlten Aichacher Stadtpfarrkirche. Unter der Gesamtleitung des erst 26-jährigen Kirchenmusikers Christoph Stiglmeir am Piano präsentierte der gemischte Chor der Pfarreiengemeinschaft zeitgenössische und klassische Weihnachtslieder. Dabei agierte die im Altarraum versammelte Chorgemeinschaft zusammen mit dem kleinen Streichorchester vom ersten Ton weg als homogene Einheit.

