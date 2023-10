Aichach

Sängerin Carolin Knoth zeigt, dass sie schon immer an ihren Traum geglaubt hat

Darauf hat Carolin Knoth lange hingearbeitet: Am 8. November tritt sie für ein Solokonzert in Augsburg auf.

Plus Seit sie klein ist, träumt die Aichacherin von einer musikalischen Karriere. Mit ihrer Partyband reist sie bereits durch ganz Bayern. Jetzt folgt ein Solokonzert in Augsburg.

Von Roberta Cojocaru

"I am what I am" - das ist eine deutliche Aussage, die die 29 Jahre alte Sängerin Carolin Knoth trifft. Denn damit will die Aichacherin allen, die früher nicht an sie geglaubt haben, zeigen, dass sie es nun doch geschafft hat. Ihren Traumberuf Sängerin - den sie bereits im frühen Kindesalter in so manchen Freundebüchern festgehalten hatte - hat sie niemals aufgegeben. Mit 16 Jahren hat sie ihre erste Partyband "getThat!" gegründet, die auch heute noch auf Volksfesten in ganz Bayern spielt. Und dieses Jahr am Mittwoch, 8. November, gibt es im Abraxas in Augsburg unter dem oben genannten Motto eine ganz andere Seite von Knoth zu hören.

Aichacher Sängerin arbeitet nebenzu in einem Friseursalon

Knoth selbst sagt, ihr wurde die Musik praktisch schon "in die Wiege gelegt". Denn genau wie sie ist ihr Vater ebenfalls Musiker, sodass sie bereits von klein auf immer bei den Auftritten dabei sein durfte. "Ich konnte singen, bevor ich sprechen konnte", erklärt sie. Im Kindergarten und in der Schule bot ihr auch schon das Theaterspielen eine Bühne. Seit sie klein war, verfolgte sie also einen ganz bestimmten Traum. Als Jugendliche gründete sie dann schließlich zusammen mit ihrem Bruder eine Partyband. "2014 ging die Band durch die Decke. Seitdem treten wir bayernweit zum Beispiel auf Volksfesten auf. Gerade sind wir vom Oktoberfest in München zurückgekehrt", sagt die Sängerin. Neben ihr besteht die Band aus zwei weiteren Gitarristen, einem Schlagzeuger, einem Bassisten, einem Sänger und einem Keyboarder, der gleichzeitig auch ihr Partner ist.

