Umfrage in Aichach: Fahren Sie mit dem Bus oder eher mit dem Auto?

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund AVV plant, den Nahverkehr im Landkreis Aichach-Friedberg zukünftig umzugestalten. Das Regionalbus-Angebot im Kreis soll zwar bis 2033 verschlankt, dafür aber umfassend um Abrufangebote erweitert werden. Das Konzept dazu wurde kürzlich dem Kreistag vorgestellt. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz in Aichach wissen, ob sie Bus und Bahn nutzen und wo sie Verbesserungsmöglichkeiten sehen.

Nadine Fritz, Aichach: Mit der Kleinen fahre ich mit dem Auto, muss ich gestehen. In Augsburg bin ich hin und wieder mit dem Zug oder der Straßenbahn unterwegs, weil ich finde, dass die Anbindungen da günstiger sind. In Aichach habe ich mich noch nicht so richtig informiert, wie man wegkommt. Zeitlich ist der ÖPNV schwierig, weil Busse nur zu bestimmten Zeiten fahren. Ich muss eine Fahrt dann schon gut organisieren.

Rudolf Maier, Aichach-Obermauerbach: Ich bin eigentlich mit dem Auto unterwegs. Wir wohnen auf dem Land. Da sind die Verbindungen nicht optimal. Ein Bus fährt höchstens einmal am Tag. Außer den Schulbussen natürlich. Wenn die Verbindungen besser wären, würde ich es mir überlegen, den Bus zu nehmen. Dann müsste er aber im Stundentakt fahren. Aber das ist nicht machbar. Der geplante Bus „on demand“ wäre eine Alternative.

Yerheniia Bulhakova, Aichach: Ich nutze Bus und Bahn. Das ist zum einen praktisch für mich und zum anderen ist es einfacher als mit dem Auto. Ich verzichte auf das Auto aber auch aus Überzeugung, weil es für die Umwelt besser ist, wenn man mit Bus und Bahn fährt. Mit dem Zug fahre ich sogar in den Urlaub. Ich würde mir wünschen, dass Zug und Bus tagsüber öfter fahren, als es jetzt der Fall ist. Jede Stunde muss aber nicht sein.

Alfred Thurn, Aichach: Wir sind eher mit dem Auto unterwegs. Vor allem aus praktischen Gründen, weil die Busverbindung oft nicht da ist, wenn sie es sein sollte. Mit dem Auto ist man einfach flexibler. Wenn die Busverbindung besser wäre, könnte man sich darauf einlassen. Wenn wir spontan zu den Töchtern müssen, wäre es trotzdem schwierig. Shoppen in Augsburg kann man dagegen planen und den Zug oder Bus nehmen.