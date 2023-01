Umfrage in Aichach: Freuen Sie sich schon auf den Fasching?

Helau und Alaaf – so begrüßen sich die rheinischen Narren. Ist die Freude auf Fasching auch schon bei den Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz da?

Bei den aktuellen Temperaturen und dem anhaltenden Schneefall zweifelt wohl kaum einer daran, welche Jahreszeit wir haben. Die meisten würden wohl auf den Winter tippen. Andere wiederum sind sich sicher: Wir befinden uns in der fünften Jahreszeit. Denn diese hat pünktlich um 11.11 Uhr am 11.11. vergangenen Jahres angefangen. Die Rede ist vom Fasching. Die Premierensitzung in der Zeller Faschingshalle findet an diesem Freitag bereits statt. Wir haben die Leute am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie sich auf den ersten "richtigen" Fasching nach Corona freuen.

Nina Leschnofsky aus Rohrenfels Foto: Roberta Cojocaru

Nina Leschnofsky aus Rohrenfels: Ich würde gerne Fasching feiern. Leider kann ich aber nicht. Dazu habe ich keine Kraft mehr. Meine Tochter und mein Sohn waren früher sogar Tänzerin und Tänzer an Fasching. Davon habe ich noch viele Videos und Fotos. Ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland, habe aber versucht, mich und meine Familie zu integrieren, indem wir auch an typischen Bräuchen teilgenommen haben.

Peter Segrodnik aus Obergriesbach Foto: Roberta Cojocaru

Peter Segrodnik aus Obergriesbach: Ich werde die Faschingsumzüge in Mainz und Köln wahrscheinlich im Fernsehen mitverfolgen. Ich mag den Dialekt. Früher habe ich in Duisburg gewohnt. Selbst feiere ich jetzt den Fasching allerdings nicht mehr. Ich glaube, heute läuft auch etwas im Fernsehen. Aber ich denke, ich werde eher Fußball schauen, da Bayern heute gegen Leipzig spielt. Ich habe nämlich selbst sehr lange Fußball gespielt.

Elisabeth Wöll aus Griesbeckerzell Foto: Roberta Cojocaru

Elisabeth Wöll aus Griesbeckerzell: Ja, ich freue mich schon! Ich komme aus Griesbeckerzell. Wir haben da sogar ein Prinzenpaar. Der Sohn meiner Nichte ist der Prinz. Ich treffe mich am Sonntagnachmittag mit anderen und wir backen Kuchen für alle. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen wir uns alle umso mehr. Meine ganze Straße feiert den Fasching. Die ganzen Kinder sind auch in der Faschingsgesellschaft Zell ohne See mit dabei.

Maria Balleis aus Altomünster-Kiemertshofen Foto: Roberta Cojocaru

Maria Balleis aus Altomünster-Kiemertshofen: Ich feiere eigentlich gar nicht mehr Fasching. Ich bin zu alt dafür, da ich schon 73 bin. Früher habe ich schon gerne gefeiert. Besonders gerne habe ich mit anderen gemeinsam getanzt. Als ich jung war, war ich auf der Landwirtschaftsschule hier in Aichach. Da gab es an Fasching auch immer einen Ball in der Turnhalle. Ich werde dieses Jahr Fasching dennoch im Fernsehen verfolgen.