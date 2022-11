Umfrage in Aichach: Schauen Sie die Fußball-WM in Katar?

Aufgrund der Menschenrechtsverletzungen möchten einige die WM in Katar boykottieren. Doch kommt das auch für die Menschen am Aichacher Stadtplatz infrage?

Die Fußball-WM steht vor der Tür: Am Sonntag, den 20. November, geht es los. Doch dieses Jahr ist sie ziemlich umstritten. Denn sie findet in Katar, einem Emirat auf der arabischen Halbinsel, statt. Im Rahmen der langjährigen Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft kam es dort zu unzähligen Fällen von Menschenrechtsverletzungen und Todesfällen. Aus Protest boykottieren einige die WM, indem sie sie nicht schauen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie mit der Situation umgehen.

Franz Müller aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Franz Müller aus Aichach: Ich werde mir die diesjährige Fußball-WM in Katar nicht anschauen – allein wegen der klimatischen Bedingungen. Was ich damit meine, ist, dass es hinsichtlich des Umweltschutzes keinen Sinn ergibt, dass die Stadien mit 60.000 Plätzen klimatisiert werden. Die Menschenrechtsverletzungen kommen da auch hinzu. Das ist höchst kritisch. Ich werde die WM boykottieren.

Walburga Hartel aus Motzenhofen Foto: Roberta Cojocaru

Walburga Hartel aus Hollenbach-Motzenhofen: Vielleicht werde ich mir einige Fußballspiele anschauen – das mache ich von der Tageszeit abhängig. Boykottieren werde ich die WM nicht. Auf so etwas hätte man bereits vor der Vergabe der WM achten sollen. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dennoch halte ich die Menschenrechtsverletzungen für sehr gravierend. So was sollte nicht sein.

Joachim Pakroppa aus Altomünster Foto: Roberta Cojocaru

Joachim Pakroppa aus Altomünster: Ja, ich werde mir die wichtigsten Spiele der diesjährigen WM anschauen – vor allem, wenn Deutschland spielt. Ich verfolge normalerweise nicht alle Fußballspiele, sondern eher nur die EM oder wichtige Länderspiele. Dass jetzt die WM in Katar stattfindet, ist nun mal so. Ich hätte es auch lieber anders, aber so etwas hätte man von Anfang an anders entscheiden sollen.

Iraida Gej aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Iraida Gej aus Aichach: Ja, natürlich werde ich mir die WM anschauen. Auch wenn ich als Rentnerin eigentlich genug Zeit habe, werde ich wahrscheinlich nicht alle, sondern nur bestimmte Spiele schauen. Ich habe sogar schon eine Sportwette abgeschlossen. Die Verletzung der Menschenrechte ist zwar nicht schön, aber sie sind doch überall ein bisschen schlecht. Warum sollte ich dann die Spiele nicht anschauen?

