Umfrage in Aichach: Schauen Sie zu, wie der Maibaum aufgestellt wird?

Zwei Jahre lang lag die Tradition fast brach. Doch in diesem Jahr gibt es an vielen Orten in Aichach-Friedberg wieder Maibäume und Maibaum-Feiern.

Zweimal musste die Maibaum-Feier in den vergangenen Jahren wegen Corona ausfallen. Heuer werden die Bäume, die der Stolz jeder Ortschaft sind, wieder aufgestellt. Mal mit Manneskraft, mal mithilfe eines Krans. Aber immer mit einer Feier. Wir wollten von den Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie dieses Jahr zu einer Maibaum-Feier gehen und was sie mit dem Maibaum verbinden.

Thomas Pfisterer aus Aichach-Klingen Foto: Gerlinde Drexler

Thomas Pfisterer aus Aichach-Klingen: Ich gehe nur hin, wenn er im Dorf aufgestellt wird. Und in Klingen wird dieses Jahr keiner aufgestellt. Bei den Maibaumwachen war ich vor einigen Jahren schon mal dabei. Da haben wir den Baum mit dem Wasserschlauch verteidigt. Es ist immer alles friedlich abgelaufen und war ein Mordsspaß. Die Freiwillige Feuerwehr hat uns mit Brotzeit versorgt.

Karin Gulden aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Karin Gulden aus Aichach: Auf dem Dorf bin ich früher gerne zu Maibaumfeiern gegangen. Mir gefällt die Tradition und dass Leute da sind, mit denen man reden kann. So ganz zwanglos bei Kaffee und Kuchen. Jetzt wohne ich in der Stadt und habe nicht mehr so viele Gelegenheiten, aufs Land zu kommen. Wenn das Wetter danach ist, gehe ich vielleicht zum Flughafen zur Maifeier.

Waltraud Engelhardt aus Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Waltraud Engelhardt aus Aichach: In Pöttmes habe ich mir früher mal das Maibaumaufstellen angesehen. Ich wollte es mal live sehen und nicht nur im Fernsehen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er dort von Hand aufgestellt worden. Ich weiß noch, dass Kinder vom Trachtenverein zur Musik einen Tanz aufgeführt haben. Ich bin auch hingegangen, weil man unter Leuten war.

Christina Echter aus Aichach-Untergriesbach Foto: Gerlinde Drexler

Christina Echter aus Aichach-Untergriesbach: Ich gehe bei uns im Ort auf eine Maibaumfeier, bin aber im Hintergrund aktiv. Ich arbeite in der Küche. Die Feier geht den ganzen Tag, da kriege ich schon was mit. Bei uns wird der Maibaum von Hand aufgestellt. Mir gefällt an der Feier, dass das ganze Dorf zusammenkommt. Da ist wirklich jeder auf den Beinen. Auch die, die man sonst nicht so sieht.

