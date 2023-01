Umfrage in Aichach: Welche Tipps haben Sie, um gesund zu bleiben?

Besonders in den Wintermonaten sind viele Leute krank. Wie sie sich davor schützen können und gesund bleiben, erzählen Passantinnen und Passanten aus Aichach.

Ob Corona, Grippe oder bloß eine Erkältung: Nur die wenigsten blieben in diesem Winter von der Infektionswelle verschont. Fühlt man sich unwohl, bleibt allerdings die Frage, ob man arbeitsfähig ist oder nicht. Wie die Techniker Krankenkasse herausgefunden hat, gehen fast ein Viertel aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer häufig oder sehr häufig krank zur Arbeit. Doch am besten ist es, wenn man erst gar nicht krank wird. Wir haben deshalb Leute am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie gesund bleiben.

Leni Bauer aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Leni Bauer aus Aichach: Ich gehe jeden Tag walken oder joggen, um gesund zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass Bewegung und frische Luft sehr wichtig sind. Wenn ich wohin muss, nehme ich das Radl. Außerdem ernähre ich mich gesund: Täglich esse ich Obst und Salat. Ich hatte in dieser Wintersaison ein paar Tage lang die Grippe. Um gesund zu werden, habe ich viel Tee getrunken und mich ausgeruht.

Martina Reh aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Martina Reh aus Aichach: Ich habe eigentlich keine speziellen Tipps. Als Gastwirtin muss ich immer funktionieren. Wenn ich allerdings mal zur Ruhe kommen kann – etwa im Urlaub – werde ich krank. Zum Glück habe ich von der Grippewelle nichts abbekommen. Ich rauche und trinke nicht. Bewegung ist wichtig. Wenn es einen dennoch erwischt, sollte man sich im Bett ausruhen, um wieder fit zu werden.

Anton Bürgmair aus Aichach Foto: Roberta Cojocaru

Anton Bürgmair aus Aichach: Mein Tipp, um gesund zu bleiben, ist: Man sollte regelmäßig an die frische Luft gehen. Um sich nicht anzustecken, sollte man zu viel Kontakt vermeiden. Dazu zählen zum Beispiel große Veranstaltungen. Eigentlich bin ich gegen Masken, aber ich in manchen Situationen halte ich sie für sinnvoll – etwa beim Arzt. Ich sage immer: Was uns nicht umbringt, macht uns härter.

Linda Dollinger aus Sielenbach Foto: Roberta Cojocaru

Linda Dollinger aus Sielenbach: Man sollte viel warmes Wasser trinken: acht Gläser am Tag. Beispielsweise vor dem Schlafen und direkt nach dem Aufstehen. Die Wärme hilft, die Muskeln zu entspannen. Frische Luft ist auch wichtig für das Gehirn. Man sollte sich auf jeden Fall gesund ernähren. Mein Tipp lautet hier: Avocado. Ich trinke frischen Ingwertee und Ananassaft. Außerdem: Lächeln nicht vergessen!