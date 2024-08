Uraufführung zum Patrozinium von Mariä Himmelfahrt

Eine Uraufführung gibt es zum Patrozinium der Aichacher Stadtpfarrkirche am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Bei einem klingenden Abendlob sind am Donnerstag, 15. August, um 18 Uhr Neue Geistliche Lieder zu hören. Mit der Musik hat sich der junge Aichacher Kirchenmusiker Christoph Stiglmeir zwei Jahre lang und insbesondere in den vergangenen Monaten und Wochen beschäftigt.

Zu Gehör kommen unter anderen „Erhöre mein Gebet“, „Ich bin bei dir“, „Mit dem Ohr des Herzens“ und das „Ave Maria“. Getextet wurden die Lieder von Jürgen Zach, Lothar Veit, Corina Becker und Dieter Falk.

Die Aufführung ist zugleich Prüfung für den Kirchenmusiker

Christoph Stiglmeir hat dem ganzen Werk die moderne Tonsprache gegeben. Es ist seine Masterarbeit und zugleich der Prüfungstag. Christoph Stiglmeir hat seit 2019 den Studiengang „Neue Geistliche Lieder“ der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg belegt. Im September 2023 trat Stiglmeir, der aus Nordendorf im Landkreis Augsburg kommt, im Alter von 25 Jahren die Nachfolge von Ingrid Plomer an, die aus gesundheitlichen Gründen aufhörte.

Unter der Anleitung von hochkarätigen Dozenten wie Professor Dieter Falk, Chorleitung und Musikproduktion, Professor Franz Prechtl, Klavier, und Professor Gerwin Eisenhauer, Percussion und Schlagzeug, hat Stiglmeir er die Fähigkeit erlernt, neue Lieder mit vielfältigen Rhythmen und Patterns zu komponieren und praxisnah mit Ensembles und Chören umzusetzen. Der Unterricht wurde durch Gitarrenunterricht bei Andreas Wachinger und Popgesang bei Steffanie Polster ergänzt.

Große Lichttechnik in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Die musikalische Uraufführung können die Premierengäste mit großer Lichttechnik erleben, denn an diesem Abend wird das Kirchenschiff der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt dabei aufwendig in Szene gesetzt. Die Band – allesamt studierte Musikerkollegen von Christoph Stiglmeir – sowie der 45-köpfige Gemeinschaftschor aus Aichach, Kühbach, Ellgau, Meitingen und Inchenhofen versprechen eine gute Andacht, aber auch gute Unterhaltung.

Das Erleben der Uraufführung ist dank vieler Sponsoren kostenlos. Um die Musiker- und Technikgagen sowie die Technik- und Fahrtkosten zu decken, wird um eine freiwillige Spende gebeten.