Was die Mitglieder des Kunstvereins Aichach zu bieten haben

Plus Der Kunstverein Aichach präsentiert seine Mitglieder in einer sehenswerten Ausstellung. Die 45 Künstlerinnen und Künstler zeigen eine große Vielfalt.

Sonst präsentiert der Aichacher Kunstverein im San-Depot namhafte Einzelkünstler, jetzt zeigt er, was er selbst zu bieten hat: bei seiner Mitgliederausstellung im Aichacher San-Depot. An den kommenden Wochenenden sind dort bis Sonntag, 9. Juli, die Werke von 45 Mitgliedern für die Öffentlichkeit zu bewundern.

Zwölf Jahre ist es her, dass der Aichacher Kunstverein mit seiner Ausstellungsfläche vom Kreuzgratgewölbe im Aichacher Kreisgut ins lichtdurchflutete San-Depot umgezogen ist. Seitdem ist das historische Gebäude aus der Nazizeit zu einem ganz besonderen Ort der Kunst und Kultur geworden, wie Vorsitzender Werner Plöckl beim Pressetermin herausstellt. Sein Stellvertreter Jakob Steinberger spricht gar von einem „Denk-Mal“, das – weil geschichtsträchtig und ein „Ort zum Nach-Denken“ – für Aichach und seine Bürger erhaltenswert sei.