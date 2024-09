Weite Anreise zum Jubiläum der Grubetfreunde

Das Jubiläum „100 Jahre Grubetfreunde Aichach“ wird am Wochenende von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, am Grubet im Aichacher Ortsteil Unterschneitbach groß gefeiert. Zur „Grubet-Wiesn“ sind alle, die gerne feiern, willkommen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Das Festzelt steht und die ersten Geburtstagsgäste sind auch schon eingetroffen. Einer davon ist Klaus Birkhahn aus Berlin.

Birkhahn macht seit 59 Jahren in Aichach Urlaub und hält ebenfalls seit 59 Jahren den Grubetfreunden als Mitglied die Treue. Der Vorsitzende Thomas Kugler freute sich über den weitest angereisten Besuch.

„Grubet-Wiesn“ und eine sportliche Modenschau im Grubet

Die „Grubet-Wiesn“ startet am Freitag mit einem Festabend für Mitglieder und geladene Ehrengäste. Ab zirka 21.30 Uhr ist mit DJ Bartho für alle eine Hüttengaudi angesagt.

Am Samstag startet der Festeinzug um 14 Uhr. Nach dem Bieranstich spielt die Stadtkapelle zünftig auf. Ums Festzelt herum ist ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut. Einen Gaudiwettkampf mit befreundeten Vereinen gibt es gegen 16 Uhr. Das Geschäft Heimatsport unterstützt eine sportliche Modenschau um 19 Uhr. Danach sorgen die Bajuwaren, bekannt aus Funk und Fernsehen, als „verruckte Hund“ und lederhosentragende Vollblutmusiker für Zeltgaudi.

Bergmesse im Grubet in Aichach

Am Sonntag um 10.30 Uhr zelebriert Stadtpfarrer Herbert Gugler eine Bergmesse, die von den Paartaler Musikanten mit der Deutschen Messe musikalisch umrahmt wird. Anschließend wird zum Mittagstisch eingeladen. Die motorisierten Gäste können das Grubethaus das gesamte Wochenende nur über den Aichacher Ortsteil Algershausen anfahren. Vom Parkplatz am Ortsende in Algertshausen wird zum Grubethaus ein kostenloser Shuttlebus eingesetzt. Die Straße von Unterschneitbach zum Grubethaus ist für alle Fahrzeuge gesperrt und muss als Rettungsweg freigehalten werden. (ak)