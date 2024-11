Wie viele besondere Hafträume gibt es in der JVA Aichach?

Nach den schweren Vorwürfen und Ermittlungen gegen Bedienstete der JVA Gablingen im Nachbarlandkreis Augsburg rückt die Unterbringung von Häftlingen in sogenannten „Besonders gesicherten Hafträumen“ (BgH) in den bayerischen Gefängnissen in den Fokus. In der JVA Aichach gibt, beziehungsweise gab es, drei solche Hafträume und 13 Unterbringungen von weiblichen und männlichen Gefangenen in einem Jahr. Das sind nämlich Zahlen aus 2018. Aktuelle Informationen könnte die Aichacher Anstaltsleitung sofort liefern, sie hat aber keine Freigabe dazu aus dem Justizministerium.

Christian Lichtenstern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haftraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gablingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis