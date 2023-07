Aichach

Zum Geburtstag schnuppert Bürgermeister Habermann Hauptstadtluft

Klaus Habermann an seinem Lieblingsplatz: seinem Schreibtisch im Aichacher Rathaus. Darauf steht auch ein Wimpel seines Lieblingsvereins, des "Clubs". Der Bürgermeister wird am

Plus Seinen 70. Geburtstag am Sonntag verbringt Bürgermeister Klaus Habermann weit weg von Aichach. In den nächsten Jahren im Amt will er aber noch einiges bewegen.

Von Claudia Bammer

"Jetzt hab’ ich es schriftlich", sagt Klaus Habermann und lacht. Schon Tage vor seinem runden Geburtstag flattert dem Aichacher Bürgermeister eine besondere Einladung ins Haus: die zum Seniorennachmittag auf dem Aichacher Volksfest. An diesem Sonntag wird er 70 Jahre alt. Damit hätte auch er Anspruch auf ein halbes Hendl und eine Maß im Festzelt. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass er vom Altenteil weit entfernt ist. Für die nächsten drei Jahre dieser Amtszeit hat er sich noch viel vorgenommen. Wer ihm am Sonntag gratulieren will, der wird allerdings vergeblich klingeln: Übers Wochenende gönnt sich Habermann eine seiner seltenen Kurzreisen und "schnuppert Hauptstadtluft", wie er unserer Redaktion verrät.

Habermann will "keine große Feier", wie er sagt. Zu seinem 50. und seinem 60. Geburtstag gab es jeweils einen Empfang im Rathaus. Da haben dem Sozialdemokraten schon mal die Wellküren ein Ständchen gesungen. Seinen Siebzigsten will er nicht groß feiern. "Es passt nicht so in diese Zeit", findet er. Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie, die noch nicht lange vorbei ist, er selbst war Anfang des Jahres drei Monate lang krank. "Ich denke, dass die Leute schon Verständnis dafür haben", sagt Habermann. "Man muss sich selbst nicht so wichtig nehmen." Zum Geburtstag wünscht er sich: "keine Geschenke". Wer ihm unbedingt etwas schenken wolle, solle lieber an die Lebenshilfe Aichach-Friedberg spenden, sagt er. Dem Verein ist der Bürgermeister seit vielen Jahren verbunden.

