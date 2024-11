Zum Jubiläum führt das Aichacher Volkstheater erstmals ein Musical auf

Vor so vielen Herausforderungen standen die Mitglieder des Aichacher Volkstheaters noch nie. Im Jubiläumsjahr – das Volkstheater wird heuer 40 Jahre alt – machen sich König Artus und seine Ritter der Tafelrunde auf die Suche nach dem sagenumwobenen Gral. Das alles spielt sich vor einem aufwendig gestalteten Bühnenbild ab. Die größte Herausforderung ist aber, dass die Darstellerinnen und Darsteller diesmal auch singen und tanzen, denn das Volkstheater spielt mit „Monty Python’s Spamalot“ das wohl schrägste Musical der Welt. Premiere ist am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der TSV-Halle.

