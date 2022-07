Zwei 29-Jährige gewinnen den Aichacher Stadtlauf

Zum 37. Mal fand der Aichacher Stadtlauf statt. Katharina Rittel und Lucas Theis waren auf der sechs Kilometer langen Distanz die Schnellsten.

Bei der 37. Auflage des Aichacher Stadtlaufs waren am Freitagabend zwei 29-jährige Langstreckler erfolgreich. Katharina Rittel (TG Viktoria Augsburg) gab bei den Frauen über die sechs Kilometer lange Distanz in der Aichacher Innenstadt den Ton an und Lucas Theis aus Bobingen setzte sich bei den Männern klar durch.

Interesse am Aichacher Stadtlauf war geringer als erwartet

Das Interesse an diesem Rennen war nach der Corona-Pause wesentlich geringer als gedacht (Ausführlicher Bericht folgt). (jeb)