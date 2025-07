Umfrage in Aichach: Fiebern Sie mit bei der Fußball-EM der Frauen?

Seit 2. Juli rollt der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz. Zwei Gruppenspiele gegen Polen und gegen Dänemark hat das deutsche Team bei der EM schon gewonnen. Am Samstagabend um 21 Uhr steht die Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel Schweden gegenüber. Ob es die deutsche Elf ins Finale am Sonntag, 27. Juli, schafft? Wir haben Passanten und Passanten in Aichach gefragt: Fiebern Sie mit der deutschen Elf mit? Verfolgen Sie die EM?

Regina Hinterleuthner, Pöttmes-Osterzhausen: Seitdem ich bei der Frauen-WM 2011 im Augsburger Stadion das Gruppenspiel des späteren Weltmeisters Japan gegen Schweden erlebt habe, bin ich ein großer Fan des Frauenfußballs. Die Spiele sind meist spannender, flotter und fairer als bei den Männern. Ich versuche, alle EM-Spiele der sympathischen deutschen Mannschaft anzuschauen. Selbstverständlich auch Halbfinale und Endspiel, selbst wenn es die Deutschen wider Erwarten nicht bis dorthin schaffen sollten.

Gitta Huber, Pöttmes-Gundelsdorf: Ich komme aus einer Fußballer-Familie. Meine beiden Brüder haben Fußball gespielt und auch mein Sohn ist Fußballer. Deshalb stehe ich traditionell mehr auf Männerfußball und schau mir auch gerne Champions League und wichtige Spiele der Nationalmannschaft der Männer an. Frauenfußball finde ich dagegen nicht so attraktiv. Wenn unsere Frauen aber ins Endspiel kommen, bin ich natürlich dabei – am liebsten bei einem Public Viewing mit vielen Fans.

Thomas Breitsameter, Aichach: Man darf Männer- und Frauenfußball nicht miteinander vergleichen. Ich finde, dass unsere Profi-Frauen mit wesentlich mehr Leidenschaft agieren. Ihr Spiel ist viel schöner anzuschauen. Man spürt, dass dabei das Geld nicht im Vordergrund steht. Deshalb schaue ich auch gerne die Spiele unserer Nationalmannschaft an. Bei der EM habe ich bisher nur das Spiel gegen Dänemark gesehen, möchte aber alle weiteren verfolgen. Ich hoffe natürlich, dass sie es bis ins Endspiel schaffen.

Chris Götz, Aichach: Den deutschen Frauenfußball finde ich geil. Ich habe mir letztes Jahr ein Frauen-Bundesligaspiel des FC Bayern in München angeschaut. Der Frauen-Nationalmannschaft traue ich zu, dass sie es bis ins Endspiel schaffen. Man spürt den tollen Teamgeist, die Spielfreude und den Spaß, den sie zusammen haben. Stimmungsmacher Wolfgang Petry hat sie deshalb ja bei der Vorbereitung besucht und einen EM-Song mit ihnen aufgenommen. Schade, dass sich die Kapitänin Giulia Gwinn so schwer verletzt hat.