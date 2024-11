Auf dem runden Tisch in Reiner Wendlingers Büro in der Realschule Affing-Bergen steht ein liebevoll zusammengestelltes Obstkörbchen voller Pflaumen und Mandarinen mit einer handschriftlichen Gruß-Notiz der „Chefin a.D.“, Sigrid Kehlbach. Auch im Foyer ist die, für die 519 Schüler starke Schule so prägende langjährige Rektorin noch an der Fotowand präsent.

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sigrid Kehlbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis