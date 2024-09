Aindlinger Wochenmarkt feiert am Donnerstag Premiere

Der Aindlinger Wochenmarkt feiert am Donnerstag, 12. September, Premiere. Von 8 Uhr bis 13 Uhr findet auf der Rasenfläche beim Marktplatz ein Markt für Lebensmittel aus der Region statt. Dieser soll danach wöchentlich zur gleichen Uhrzeit und am selben Ort wiederholt werden. Wie die Gemeinde informiert, haben fünf Anbieter ihr Kommen zugesagt: der Gemüsehof Mägele aus dem Affinger Ortsteil Gebenhofen (Gemüse, Obst und Kräuter), Naturkost Koller aus dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim (Kartoffeln, Getreide, Eier, Obst, Gemüse, Milchprodukte), Feinkost Lilifer Sadak aus Fürstenfeldbruck (Aufstriche, Oliven, Auberginen, Fladenbrot) und Imker Paul Weber. An seinem Stand wird auch selbst gemachter Käse von Christina Niederreiter verkauft, die wie er aus dem Hollenbacher Ortsteil Mainbach stammt. Sie ist diesmal selbst vor Ort und bietet Käse und ihren neuen Joghurt zum Kosten an, teilt sie mit. Die Organisatoren hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher. (ull)