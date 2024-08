In Mainbach wird auf dem Uhla-Hof jetzt Käse gemacht

Ausprobieren und sehen, was sich daraus entwickelt – das liebt Christina Niederreiter. Sie backt gerne ihr Brot selbst. In ihrer niederbayerischen Heimat in Rottal am Inn hat sie einen kleinen Weinberg. Auf dem Hof ihres Freundes im Hollenbacher Ortsteil Mainbach hat sie als Hobby eine kleine Käserei aufgebaut. Seit Anfang des Jahres verkauft sie ihr Bio-Käsesortiment dort auch in einem zum Hofladen umfunktionierten Bauernschrank – und die 34-Jährige hat noch mehr Pläne.

