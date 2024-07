Ein unvergesslicher Abschluss an der Schule am Lechrain

Der Abschluss an der Mittelschule am Lechrain Aindling in diesem Jahr wird den Schülern und Schülerinnen sowie deren Familien, aber auch Lehrkräften und Ehrengästen noch lange in Erinnerung bleiben. Die Schüler der neunten und zehnten Klassen erhielten an diesem Abend ihre wohlverdienten Abschlusszeugnisse. Die Feierlichkeiten, die mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin begannen und auch nach dem offiziellen Teil noch weitergingen, würdigten die Leistungen eines besonders erfolgreichen Jahrgangs. Mit einem Gesamtschnitt von 1,7 erzielte Nico Grundwald das beste Ergebnis des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule (QA). Das beste Ergebnis des mittleren Schulabschlusses an der Mittelschule (MSA) erzielte Lucia Reiter mit einem Gesamtschnitt von 1,4.

Zunächst versammelten sich die Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte in der Pfarrkirche St. Martin. Der Gottesdienst, der von den Religionslehrerinnen Claudia Stephan-Köhn und Barbara Biller führend gestaltet und von Diakon Dieter Frembs sowie Kaplan Kujur Nirdosh geleitet wurde, bildete den feierlichen Auftakt des Abends. Die Absolventinnen und Absolventen hatten ihren Abschluss unter das Motto „Bahnhof Mittelschule Aindling“ gestellt. Mit bewegenden Worten wurden während des Gottesdienstes den Schülern und Schülerinnen hierzu passende Botschaften mit auf den Weg gegeben: „Gute Reise“, „Du hast eine Zwischenstation passiert. Wohin wird dein Zug fahren?“, „Was brauchst Du, damit Deine Weiterfahrt gelingt?“, „Die Wege sind vielfältig“. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von den Famgosis aus Stotzard.

Die Mittelschule am Lechrain verabschiedete ihre Absolventen, hier die Klasse 10aM. Foto: Cornelius Mauz

Nach dem Gottesdienst begaben sich die Gäste zum nahegelegenen Gasthof Moosbräu. Hier fand die eigentliche Abschlussfeier statt. Schülersprecherin Lucia Reiter eröffnete den offiziellen Teil und führte gekonnt und charmant durch den Abend. Der Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl begrüßte die Absolventen und gratulierte zu den erbrachten Leistungen. Rektorin Brigitte Beck griff in ihrer Rede das Motto der Absolventinnen und Absolventen

auf, verglich deren Schulzeit mit einer Zugfahrt und vergaß auch nicht, die Rolle der „Zugbegleiter“, sprich der Lehrkräfte und der Eltern, zu würdigen.

Klassenlehrkräfte überreichen den Aindlinger Absolventen ihre Zeugnisse

Im Anschluss erhielten 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a ihre Abschlusszeugnisse, darunter 23 auch das Zeugnis über den qualifizierenden Abschluss. Alle 36 Schülerinnen und Schüler der beiden 10. Klassen konnten voller Stolz ihre Abschlusszeugnisse über den erfolgreichen mittleren Bildungsabschluss entgegennehmen. Überreicht wurden die Zeugnisse von den jeweiligen Klassenlehrkräften, Christian Schön (9a), Anke Trausch (10aM) und Florian Schwarzenböck (10bM).

Die Mittelschule am Lechrain verabschiedete ihre Absolventen, hier die Klasse 10bM. Foto: Cornelius Mauz

Ein Höhepunkt des Abends war der Tanzkursabschlussball der Schülerinnen und Schüler. In den vergangenen fünf Tagen hatten die Schüler und Schülerinnen mit dem Tanzlehrer Jochen Preuss der Tanzschule Trautz und Salmen verschiedene Tänze einstudiert. Diese wurden mit viel Begeisterung und Können vorgeführt und ernteten großen Applaus. Die Tänze, die vom klassischen Walzer bis hin zu modernen Choreografien reichten, zeigten nicht nur das tänzerische Talent der Schüler, sondern auch ihren Teamgeist.

Nach dem offiziellen Teil der Abschlussfeierlichkeiten übernahm Christian Schön als DJ das Kommando und verwandelte den Saal in eine pulsierende Tanzfläche. Die Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte feierten ausgelassen und tanzten noch lange gemeinsam weiter.