Die Arbeiten an der Aindlinger Mittelschule stehen vor dem Abschluss

Die Mittelschule in Aindling wird seit Jahren saniert und erweitert. Jetzt stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss.

Plus Die Sanierung und Erweiterung der Schule am Lechrain in Aindling ist bald fertig. Einige Darlehen laufen noch viele Jahre. Für die Feier gibt es einen Termin.

Von Johann Eibl

Seit Jahren wurden an der Mittelschule Aindling umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Nun befinden sich die Sanierung und die Erweiterung dieser Gebäude auf der Zielgeraden. Darum konnte Gertrud Hitzler, die Erste Bürgermeisterin der Marktgemeinde und Vorsitzende des Schulverbands, bei der Sitzung dieses Gremiums über folgenden Termin informieren: „Am 8. März findet die Einweihung statt und dazu ab 14 Uhr ein Tag der offenen Tür. Hier können Interessierte die neuen Räume anschauen.“

In der Sitzung stand der Haushalt für das laufende Jahr im Mittelpunkt. Der Verwaltungshaushalt umfasst 1,63 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt 1,3 Millionen Euro. Die Betriebskostenumlage für die beteiligten Gemeinden wurde so festgelegt: Affing 444.000 Euro bei 73 Schülern, Aindling 505.000 Euro bei 83 Schülern, Petersdorf 73.000 Euro bei zwölf Schülern, Rehling 310.000 Euro bei 51 Schülern und Todtenweis 116.000 Euro bei 19 Schülern. Eine Investitionskostenumlage wurde nicht beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

