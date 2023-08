KLJB Stotzard feiert Restaurierung der früheren Fahne des Burschenvereins

Plus Die Katholische Landjugend Stotzard feiert am Wochenende die Restaurierung der historischen Fahne des Katholischen Burschenvereins. Viele hundert Gäste kommen.

Im Aindlinger Ortsteil Stotzard gab es am Wochenende Grund zu feiern: Die frühere Fahne des Katholischen Burschenvereins Stotzard war aufwendig restauriert worden und wurde nun geweiht. Bei einem Festgottesdienst segnete der Jugendpfarrer der Diözese Augsburg, Bernd Rochna, am Sonntag die neu renovierte Burschenfahne.

Sie war 1914 angefertigt worden - im selben Jahr, in dem der Erste Weltkrieg begann. Das historische Stück hat zwei Weltkriege überdauert und wurde bis 1968 benutzt. Nun strahlt sie wieder in neuem Glanz und soll als Symbol der Verbundenheit der Jugend gelten.