Andrea Schmidberger ist neue Pfarrreferentin in Aichach und Inchenhofen

Andrea Schmidberger aus Inchenhofen ist seit September als Pfarrreferentin in den Pfarreiengemeinschaften Aichach und Inchenhofen tätig. Am Samstag, 27. September, wird sie von Augsburgs Bischof Bertram Meier offiziell für den pastoralen Dienst beauftragt – gemeinsam mit vier Pastoralreferentinnen und einer weiteren Pfarrreferentin. Schmidberger ist verheiratet und Mutter von drei Mädchen. Sie lebt mit ihrer Familie in ihrer Heimatgemeinde Inchenhofen. Wie das Bistum in einer Pressemitteilung schildert, arbeitet sie als Zimmermeisterin und führt mit ihrem Ehemann einen Betrieb, den sie von ihrem Vater übernahm. Aufgrund eines Betriebsunfalls kann sie dort ausschließlich Bürotätigkeiten ausüben.

Seit September ist Andrea Schmidberger in Aichach und Inchenhofen tätig

Um ihr Glaubenswissen zu vertiefen und sich weiterzuentwickeln, absolvierte sie ein Fernstudium an der Domschule Würzburg. Ein Praktikumsjahr in der Pfarreiengemeinschaft Affing folgte. Seit September 2023 ist sie dort auch im Rahmen ihrer Berufseinführung tätig. Diese Aufgabe erfülle sie mit großer Freude, da ihr besonders die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen liege, heißt es in der Mitteilung. Sie ist federführend in der Erstkommunionvorbereitung aktiv, engagiert sich in der Firmkatechese sowie in der Ministranten- und Jugendarbeit. Für sie sei das „eine wunderbare Gelegenheit, junge Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten, sie zu unterstützen und ihnen Werte zu vermitteln“.

Seit September teilt Andrea Schmidberger ihre Aufgaben auf die Pfarreiengemeinschaften Aichach und Inchenhofen zu zwei und einem Drittel auf. Sie freue sich auf die Begegnungen und den Austausch mit den Menschen aller Generationen und darauf, gemeinsam den Glauben zu leben und zu feiern, heißt es in der Mitteilung.

Aussendungsfeier wird live im Internet und im Lokalfernsehen übertragen

Die Aussendungsfeier beginnt um 9.30 Uhr im Augsburger Dom. Sie wird unter anderem im Internet unter www.bistum-augsburg.de, auf Facebook unter www.facebook.com/bistumaugsburg und im Fernsehen auf a.tv übertragen. (AZ)