Die Jugend-Arbeitslosigkeit nimmt zu

Eine global unsichere Lage, wirtschaftliche Stagnation, Digitalisierung, Automatisierung, Inflation: Viele Menschen waren und sind verunsichert, haben Angst um ihre berufliche Zukunft. Die Zahlen der Arbeitsagentur Augsburg zeichnen für das vergangene Jahr 2024 für die Region Augsburg sowie speziell den Landkreis Aichach-Friedberg ein anderes Bild.

Der Arbeitsmarkt blieb stabil, wenngleich mit steigender Arbeitslosigkeit in allen Gruppen und weniger Jobangeboten, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg sogar. Weiterhin herrscht Mangel an Fachpersonal. Insgesamt könne man im Vergleich mit anderen Regionen zufrieden sein.

Aichach-Friedberg: Arbeitslosigkeit 2024 leicht gestiegen

Im Landkreis Aichach-Friedberg waren im Jahresdurchschnitt 2100 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 90 oder 4,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote betrug 2,7 Prozent (2,6 Prozent im Jahr 2023).

Die Arbeitslosen verteilten sich wie folgt auf die beiden Rechtskreise: 1.363 Arbeitslose auf den Bereich SGB III 8klassisches Arbeitslosengeld), das ist ein Plus von 147 oder 12,1 Prozent im Vergleich zu 2023, und 746 auf den Bereich SGB II (Bürgergeld, früher Hartz IV), was ein Minus von 57 oder 7,1 Prozent bedeutet.

Die Zahlen im Einzelnen:

Jugendliche unter 25 Jahre: 192 (plus 3, plus 1,4 Prozent)

Ältere ab 50 Jahre: 890 (plus 23, plus 2,6 Prozent)

Langzeitarbeitslose: 414 (minus 18, minus 4,1 Prozent)

Ausländer: 641 (minus 7, minus 1,1 Prozent)

Schwerbehinderte Menschen: 229 (plus 20, plus 9,7 Prozent)

Diese Zahlen liegen bei den meisten Werten unter denen des gesamten Arbeitsmarktsbezirks, der außer Aichach-Friedberg Stadt und Landkreis Augsburg umfasst.