Auf dem Dorfplatz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf bröckelt die Mauer: Das ärgert die örtlichen Vereine

Pöttmes

Ärger in Gundelsdorf: Mauer auf dem erst 2022 eingeweihten Dorfplatz bröckelt

Die Vereine in dem Pöttmeser Ortsteil vermuten fehlerhafte Arbeit beim Bau des Dorfplatzes und drängen die Gemeinde zu handeln. Sie hofft stattdessen auf Reparaturen durch die Gundelsdorfer.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Die Mauer auf dem erst vor drei Jahren offiziell eingeweihten Dorfplatz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf bröckelt – zum Ärger der Dorfgemeinschaft.
    Die Mauer auf dem erst vor drei Jahren offiziell eingeweihten Dorfplatz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf bröckelt – zum Ärger der Dorfgemeinschaft. Foto: Christian Strobl

    Maibaumfeste, Brotbacken, Boulespielen – der neue Dorfplatz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf hat schon viele Zusammenkünfte erlebt. Erst im Herbst 2022 wurde er offiziell eingeweiht. Dennoch bröckelt seit Längerem die Mauer. Steine sind herausgefallen, Abplatzungen zu sehen. Das stört viele Menschen in Gundelsdorf. Aus optischen Gründen und aus Sorge, dass sich Kinder, die im nahen Sandkasten spielen, an den losen Steinen verletzen. Sie vermuten fehlerhafte Arbeit als Grund für die Schäden. Nicht so die Gemeinde.

