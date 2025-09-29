Ärger in Gundelsdorf: Mauer auf dem erst 2022 eingeweihten Dorfplatz bröckelt

Maibaumfeste, Brotbacken, Boulespielen – der neue Dorfplatz im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf hat schon viele Zusammenkünfte erlebt. Erst im Herbst 2022 wurde er offiziell eingeweiht. Dennoch bröckelt seit Längerem die Mauer. Steine sind herausgefallen, Abplatzungen zu sehen. Das stört viele Menschen in Gundelsdorf. Aus optischen Gründen und aus Sorge, dass sich Kinder, die im nahen Sandkasten spielen, an den losen Steinen verletzen. Sie vermuten fehlerhafte Arbeit als Grund für die Schäden. Nicht so die Gemeinde.

