Versuchter Totschlag in Gundelsdorf: Rechtsmediziner rekonstruiert Tat mit Gummimesser

Mit einem Gummimesser versucht der Rechtsmediziner, der als Sachverständiger den Prozess begleitet, nachzustellen, wie die schweren Verletzungen an den Händen und an der Brust des Opfers entstanden sein könnten. Ist die Aussage des Opfers zum Tathergang plausibler, oder die Version des Angeklagten, der sich nur verteidigt haben will? Angeklagt ist ein 58-jähriger Bauarbeiter wegen versuchten Totschlags an seinem Arbeitskollegen in einer Gundelsdorfer Arbeiterunterkunft. Auf diesen soll er nach einem Streit mit einem Messer losgegangen sein. Polizeibeamte und Mediziner sollten an zwei aufeinanderfolgenden Verhandlungstagen am Landgericht Augsburg Licht ins Dunkel bringen.

