Totschlag-Prozess: 58-jähriger Bauarbeiter weist Tatvorwurf von sich

Plus Ein Mann soll in Gundelsdorf auf einen Arbeitskollegen eingestochen haben. Vor dem Augsburger Landgericht stellt der Angeklagte den Streit ganz anders dar.

Es sei anders gewesen als in der Anklageschrift beschrieben, bekräftigt der Angeklagte. Nämlich: Nicht er habe seinen 52-jährigen Arbeitskollegen angegriffen und mit dem Messer verletzt, sondern dieser ihn. Der 58-jährige Bauarbeiter muss sich derzeit vor dem Augsburger Landgericht wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags verantworten. Die Anklage wirft dem 58-Jährigen vor, er habe seinen Arbeitskollegen nach einem Streit in einem Gundelsdorfer Wohnhaus (Markt Pöttmes) mit einem Küchenmesser erheblich im Brustbereich verletzt.

Auf entsprechende Fragen von Vorsitzendem Richter Franz Wörz nach möglichen Gründen für die Tat erklärte der Angeklagte, sein geschädigter Kollege habe einen „sehr aufbrausenden Charakter“, er sei ein „sehr aggressiver Mensch“. Zwischen den beiden Männern, polnische Landsleute, sei es aber nicht öfters zu Streit gekommen. Der Angeklagte konnte sich lediglich an einen strittigen Vorfall etwa eine Woche vor der Tat erinnern. Dort hatten sich die beiden Männer aber wieder vertragen.