Verwaltungsgericht kassiert Rüge gegen Rehlinger Gemeinderat

Plus Alexander Richter setzt sich mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen seine eigene Kommune durch. Es geht um die Verschwiegenheitspflicht.

Das Verwaltungsgericht (VG) Augsburg hat einer Klage des Rehlinger Gemeinderates Alexander Richter gegen seine eigene Kommune stattgegeben. Eine von Bürgermeister Christoph Aidelsburger nach einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates ausgesprochene Rüge gegen Richter ist damit vom Gericht kassiert worden.

Das teilte Florian Jung, Pressesprecher des VG, auf Anfrage unserer Redaktion nach der Verhandlung am Montag mit. Die Rüge sei nicht angemessen gewesen. Richter war vor gut zwei Jahren sozusagen abgemahnt worden. Es wurde aber kein Ordnungsgeld verhängt – das wäre die nächste Sanktionsstufe. Ihm wurde von der Mehrheit im Rat vorgeworfen, dass er gegen die Verschwiegenheitspflichten als Gemeinderat verstoßen habe. Das ließ Richter nicht auf sich sitzen und klagte vor dem Verwaltungsgericht. Der Rüge vorausgegangen war eine Entscheidung im nicht öffentlichen Teil einer Ratssitzung in der Lechrainkommune vor gut zweieinhalb Jahren.