Gesamtsieger beim Autocross des MC Sielenbach steht fest

Es staubte gewaltig beim Autocross des Motorclubs (MC) Sielenbach am Sonntag (wir berichteten). Die 40 Fahrer hatten heuer optimale Bedingungen für ihre Rennen im Motodrom bei Raderstetten. Bei der früheren Kirchweihrallye, die zum 44. Mal stattfand, starten die Fahrer mit schrottreifen Autos. Startberechtigt sind nur Mitglieder des MC. Gestartet wurde in verschiedenen PS-Klassen mit jeweils zwei Durchgängen pro Rennen. Dazu kamen die Rennen mit den „Hecklern“ und den Allradfahrzeugen. Insgesamt zwölf Rennen fuhren die Teilnehmer mit insgesamt 120 Fahrzeugen. Den Abschluss bildete traditionell das Stundenrennen, bei dem etwa 40 Fahrzeuge eine Stunde lang über den Rennparcours fuhren.

Icon Galerie 93 Bilder 40 Fahrer drehen beim Autocross 2025 ihre Runden. Für sie und die Zuschauer, die das Spektakel von allerlei selbst gebauten Gefährten aus verfolgen, eine Riesengaudi.

Die meisten Runden schaffte innerhalb der 60 Minuten Christian Obeser mit seinem Wagen. Der Vereinsvorsitzende gewann nicht nur das Stundenrennen, sondern schnitt laut Mitteilung des MC Sielenbach insgesamt als Bester ab. In der Gesamtwertung landete Obeser damit auf Platz eins.

Martin Echter sichert sich den Springer-Pokal mit sechs Sprüngen über die Schanze

Den zweiten Rang erkämpfte sich Peter Ankner, den dritten Platz teilen sich Michael Friedl und Tobias Schneider. Mit sechs Sprüngen über die Schanze sicherte sich Martin Echter den Springer-Pokal. Den Schnitzer-Pokal gewann Sebastian Kreutmeier. Wenn es einen Pokal für die Familie geben würde, die die meisten Fahrer stellt, hätten die Obesers ebenfalls die Nase vorne gehabt. Neben Christian Obeser waren Alexander, Wolfgang, Markus, Michael und Andreas Obeser in den verschiedenen Rennen am Start.

Knapp 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spektakel. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Gebühr für die sogenannten „Zuschauerwagen“. Sie konnte aber über Verzehrgutscheine an den Essensständen wieder eingelöst werden. Während die Fahrzeuggespanne auf der einen Seite der Rennstrecke ihren Platz hatten, gab es auf der anderen Seite dank der Beschaffenheit des Geländes einen Zuschauerhügel. Hier saß das Publikum fast wie im Theater und hatte einen erhöhten Blick auf das Spektakel.

Erstmals findet das Rennen auf diesem Acker bei Raderstetten statt

Das Rennen fand zum ersten Mal auf diesem Acker bei Raderstetten statt. Die erste Gelegenheit, sich mit der Strecke vertraut zu machen, hatten die Fahrer am Vormittag kurz vor dem Start des Rennens. Wobei sich die Gegebenheiten mit jeder Runde, in der die Kurven immer weiter ausgefahren wurden, veränderten. Das war eine Herausforderung für die Fahrer, macht für sie aber auch den Reiz der Kirchweihrallye aus.