500 Besucher rocken beim Moskitos-Festival in Baar, was das Zeug hält

Klein, aber fein, so das Motto des zweiten Moskitos-Festivals in Baar. Die Vorbilder der Veranstalter sind Festivals wie Wacken oder Metalheadz. Ganz so groß war die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Baar natürlich nicht, aber sie konnte sich durchaus sehen – und vor allem hören – lassen. Der Verein ESC Moskitos Baar hatte zum zweiten Mal zu einem Musikfestival mit insgesamt sieben Bands beziehungsweise Interpreten eingeladen und schon ab dem Nachmittag wurde es in der Halle so richtig laut und punkig.

