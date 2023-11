In Baar steigt das erste Moskitos-Festival mit sechs Bands

Der Verein ESC Moskitos Baar hat sich neu gegründet. Und er legt gleich mit einem Festival los. Es steigt am Samstag. 400 Karten sind schon verkauft.

Der wiederbelebte Verein ESC Moskitos Baar zeigt am Samstag, 25. November, worum es ihm geht: um Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen für Jung und Alt. Als erste große Veranstaltung stellt der nun neu gegründete Verein das erste Moskitos-Festial auf die Beine, bei dem insgesamt sechs Bands auf der Bühne stehen werden.

Kommt ebenfalls aus der Region: Scarlett Fall aus Holzheim. Foto: Scarlett Fall

Hinter dem Moskitos e. V. stecken Bürgermeister Roman Pekis (Vorsitzender), Stefanie Himsl (Stellvertreter), Vitus Riedl (Kassier), Christiane Baumgärtner (Schatzmeister), Melanie Landes (Schriftführerin) sowie Matthias Schlicker, Catrin Sailer, Stefan Karges, Erich Bartlmä und Jesse Staber als Beisitzer.

Das Moskitos-Festival steigt in der Baarer Mehrzweckhalle

In der Baarer Mehrzweckhalle erwartet die Gäste ein musikalisches Event mit Bands aus der Region. Sattler Ähmsi und der Schlagzeuger von Soulspeed, Bernhard Halbritter, beide aus Baar, sowie Mitglieder von Scarlett Fall aus der Nachbargemeinde Holzheim, darunter Bassist Mani Andraschko, sorgen für lokale Vibes. The Heat's-Sänger Nathan Ward aus Tapfheim und Ries Beatz' DJ Patrick, erfahrene Veranstalter und DJs aus dem Raum Donau-Ries, verstärken das Aufgebot. Als besondere Überraschung wird die bekannteste Band, Estrella Drive, aus Augsburg in Baar spielen.

Hat ein Heimspiel in Baar: Sattler Ähmsi. Foto: Sattler Ähmsi

Die Blaskapelle eröffnet um 15.30 Uhr das erste Moskitos-Festival, das nicht nur die Live-Musik nach Baar zurückbringt, sondern auch eine Plattform für regionale und überregionale Bands schafft. Ab 16 Uhr gehört Sattler Ähmsi die Bühne, um 17.30 Uhr folgen The Heat, um 19 Uhr Soulspeed, um 20.30 Uhr Scarlet Fall und um 22 Uhr stehen Estrella Drive auf der Bühne. Ab circa 23.30 Uhr ist die Aftershow-Party mit Ries Beatz geplant. Damit erstreckt sich das musikalische Portfolio von bayerischem Oldschool-Rap über Indie-Musik bis hin zu Pop-Punk und Punk-Rock.

500 Karten gibt es für das Moskitos-Festival

Mit einer Kapazität von 500 Plätzen ist in der Mehrzweckhalle reichlich Platz, aber es sind auch bereits über 400 Tickets verkauft, berichtet Matthias Schlicker und freut sich: „Ein ausverkauftes Event zeichnet sich ab.“ Für den ESC Moskitos ist das Festival erst der Anfang. Die Organisatoren planen für 2024 eine Reihe von Familienveranstaltungen, darunter Kinderfaschingsumzug, Baarer St. Patrick's Day, Garagenflohmarkt sowie Konzertfahrten zu Nofx in Augsburg und zum Save-The-Core-Festival in Nürnberg. Ein zweites Moskitos-Festival steht ebenfalls auf dem Programm. Dartfreunde können sich auf regelmäßige Spieleabende freuen – Interessenten können sich jederzeit bei den Moskitos melden.

Info: Das erste Moskitos-Festival findet am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Baar statt. Karten (zwölf Euro) gibt es unter ESCMOSKITOSBAAR@GMAIL.COM oder im Dorfladen Kandler. Restkarten werden an der Abendkasse für 15 Euro verkauft.