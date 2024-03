Baar

Jetzt steht ein Anbau an die Grundschule in Baar zur Debatte

Plus Wenn die Schülerzahlen steigen, fehlt Platz für Mittagsbetreuung und Werkunterricht. Ist ein Anbau die wirtschaftlichste Lösung? Manche bezweifeln das.

Von Stefanie Brand

Das Thema treibt die Eltern in der Gemeinde Baar um: Was wird aus der gut besuchten Mittagsbetreuung, wenn die Schülerzahlen steigen und kein Platz mehr in der Grundschule ist? Das war jüngst bereits Thema in der Bürgerversammlung. In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte die Verwaltung eine mögliche Lösung vor.

Peter Fesenmeier vom Pöttmeser Bauamt skizzierte Fesenmeier eine mögliche Lösung in Form eines Anbaus an der Baarer Grundschule. Diesen Anbau bezeichnete er als die „wirtschaftlichste“ Variante, um Platz für die Mittagsbetreuung zu schaffen und gleichzeitig der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein Werkraum fehlen wird. Als "völlig absurd" und auf Dauer womöglich teurer bezeichnete er die Alternative, die Uwe Seifferer, der Schulleiter der Grund- und Mittelschule in Thierhaupten, von der die Grundschule Baar eine Außenstelle darstellt, formulierte. Demzufolge hätten die Kinder zum Werken und zur Mittagsbetreuung von Baar nach Thierhaupten gefahren werden müssen. Für die Fahrtkosten müsste die Gemeinde Baar aufkommen.

