Tradition kämpft gegen das Aus: Warum Jahrmärkte auf dem Spiel stehen

Haushaltsartikel, Halstücher, Handtaschen – und nebenbei ein Packerl gebrannte Mandeln oder Magenbrot. All das gibt es am Sonntag, 24. August, beim Barthlmarkt in Aichach. Die Stadtverwaltung rechnet mit rund 60 Händlerinnen und Händlern aus ganz Bayern. Das sind weit weniger als früher. Stefanie Michl von Holzkunst Michl aus dem Friedberger Stadtteil Harthausen – einem Stand, der seit Jahrzehnten Bürsten, Besen, Holzwaren und Rechen anbietet – wundert das nicht. Sie erzählt, weshalb es Jahrmarkthändler immer schwerer haben und warum ihr Mann Xaver und sie ihre Arbeit trotzdem mit Herzblut machen.
