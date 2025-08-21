Icon Menü
Barthlmarkt 2025 in Aichach: Wie stark sich der Onlinehandel auf lokale Märkte auswirkt

Aichach

Tradition kämpft gegen das Aus: Warum Jahrmärkte auf dem Spiel stehen

In Aichach ist am Sonntag Barthlmarkt. Zu diesem und anderen Märkten kommen deutlich weniger Händler als früher. Warum ist das so – und was schätzen die Kunden?
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    In Aichach ist am Sonntag, 24. August, wieder Barthlmarkt. Rund 60 Händlerinnen und Händler haben sich dem Ordnungsamt zufolge angekündigt.
    In Aichach ist am Sonntag, 24. August, wieder Barthlmarkt. Rund 60 Händlerinnen und Händler haben sich dem Ordnungsamt zufolge angekündigt. Foto: Erich Echter (Archivbild)

    Haushaltsartikel, Halstücher, Handtaschen – und nebenbei ein Packerl gebrannte Mandeln oder Magenbrot. All das gibt es am Sonntag, 24. August, beim Barthlmarkt in Aichach. Die Stadtverwaltung rechnet mit rund 60 Händlerinnen und Händlern aus ganz Bayern. Das sind weit weniger als früher. Stefanie Michl von Holzkunst Michl aus dem Friedberger Stadtteil Harthausen – einem Stand, der seit Jahrzehnten Bürsten, Besen, Holzwaren und Rechen anbietet – wundert das nicht. Sie erzählt, weshalb es Jahrmarkthändler immer schwerer haben und warum ihr Mann Xaver und sie ihre Arbeit trotzdem mit Herzblut machen.

