Preise auf Jahrmärkten können nicht mit Onlinehandel mithalten – natürlich nicht!

Sind Jahrmärkte aus der Mode gekommen? An manchen Markttagen in Aichach, Friedberg und kleineren Gemeinden entsteht durchaus dieser Eindruck. Die Standbetreiberinnen und -betreiber haben mit denselben Personalsorgen und der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu kämpfen wie der Einzelhandel. Aber es gibt eben auch die anderen Jahrmärkte: Wenn das Wetter passt, nicht gerade Urlaubszeit ist und die Menschen in der Stimmung für einen Marktbummel sind, sind die Straßen zwischen den Ständen gut gefüllt.

Dann wird geschaut, probiert, geratscht und hier und da ein bisserl gefeilscht. Manche Händler und Kunden kennen sich seit Jahren und freuen sich, wenn sie sich wiedersehen. Es ist schön, dass die Jahrmärkte im Wittelsbacher Land noch ihren Platz haben. Ja, die Preise am Stand sind meist höher als im Onlinehandel. Natürlich sind sie das. Wer keine Billigware aus Fernost will, muss eben etwas mehr Geld hinlegen. Dafür bekommt er oder sie aber heimische Qualität, im besten Fall zudem eine hilfreiche Beratung und die Wertschöpfung bleibt in der Region.

Markthändler sind auf Kunden angewiesen, die bei ihnen einkaufen

Das ist bei Jahrmärkten nicht anders als im Einzelhandel. Wenn heimische Händler überleben sollen, sind sie auf Kunden angewiesen, die bei ihnen einkaufen. Wer von diesen Händlern ernsthaft Preise wie bei Amazon, Temu, Shein & Co. erwartet, sollte sich fragen, ob er oder sie bereit wäre, die eigene tägliche Arbeit zum Billigpreis zu verramschen.