Kompressionsstrümpfe statt Mathematik: Bernd Mangold ist Prokurist bei Juzo in Aichach

Es ist laut in der Maschinenhalle. Die Strickmaschinen der Julius Zorn GmbH (Juzo) in Aichach laufen auf Hochtouren. Der Hersteller medizinischer Hilfsmittel hat Hunderte davon im Einsatz, um Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Ähnliches zu fertigen. Über eine Million Pakete verlassen jedes Jahr das Firmengelände an der Industriestraße. Bernd Mangold ist im Unternehmen, das sein Urgroßvater 1912 gegründet hat, verantwortlich für den gesamten Bereich Technik und Produktion. Dabei hätte ihn sein Berufsweg beinahe weg vom Familienunternehmen und in die Mathematik geführt.

Seine Großtante ist Geschäftsführerin, sein Onkel war es lange Zeit, seine Mutter leitete die IT-Abteilung und sein Vater und seine Schwester sind auch im Unternehmen tätig. Und obwohl Mangold mit Juzo aufgewachsen ist, entschied er sich nach seinem Abitur für ein Mathematik-Studium in Konstanz. Die Mathematik habe ihn einfach interessiert, so der 35-Jährige. Druck, sich im Familienunternehmen einzubringen, habe er nie verspürt. „Erst am Ende des Studiums ist die Firma wieder ins Gespräch gekommen“, sagt Mangold.

Strickmaschinen in der Produktionshalle von Juzo in Aichach Foto: Juzo Aichach

Personalverantwortung bei Juzo ein Sprung ins kalte Wasser

Nach seinem Bachelor in Mathematik führte er viele Gespräche, welche Möglichkeiten es bei Juzo für ihn gäbe. Er wollte dann doch eher etwas Praktisches machen. Am Ende entschied er sich für ein Jahr als Trainee (vergleichbar mit einem Praktikum) in der Produktion. Dort lernte er die Prozesse und Techniken intensiv kennen, wie er selbst sagt. Im Anschluss entschied er, sich für den Studiengang Textiltechnologie und Textilmanagement in Reutlingen einzuschreiben. Nach vier Jahren erwarb er auch dort seinen Bachelor. Nebenbei arbeitete er weiterhin bei Juzo, hauptsächlich als Programmierer in der IT.

2022 übernahm er dann von seinem Onkel die Leitung des Technikbereichs und der Produktion, die gut 500 Mitarbeiter umfasst. Inklusive 15 Abteilungsleiter, mit denen er im ständigen Austausch stehe. Für ihn ein wenig ein Sprung ins kalte Wasser, wie er sagt. „Fachlich fand ich es in Ordnung durch den theoretischen Teil im Studium und der bisher gesammelten praktischen Erfahrung in der Firma. Schwerer war der Teil mit der Personalführung und den Personalgesprächen“, so Mangold. Er sei aber vielleicht auch eher der Typ dazu, ins kalte Wasser zu springen und dann zu schwimmen. Ein konkretes Erfolgsrezept hat der 35-Jährige nicht parat. Geholfen hätten ihm aber gut zuzuhören, sich einzulesen, Eigeninitiative zu ergreifen, Fragen zu stellen und selbst offen zu sein.

Bernd Mangold ist Prokurist bei Juzo in Aichach

Die Arbeit mache ihm Spaß, weil er es mit so vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun habe. „Ich mag es, mich in komplexere Themen einzudenken und bei Textilien hat man so eine große Vielfalt“, sagt Mangold. Seit Anfang des Jahres ist Mangold Prokurist. Das habe auch an seiner Außenwahrnehmung etwas geändert. Auf die Frage, was sich seitdem am meisten für ihn verändert habe, antwortet er mit einem Lächeln: „Ich merke den Unterschied, dass die Personalabteilung jetzt direkt zu mir kommt.“ Früher wäre das Sache des Geschäftsführers gewesen.

Sein Tagesablauf sehe inzwischen so aus: „Die meiste Zeit verbringe ich in Besprechungen. Mal mehr Fachliches, mal Personalgespräche“, sagt Mangold. Immer mal wieder stünden Dienstreisen nach Belgien zur Tochterfirma Varodem auf dem Programm, ebenso wie Lieferantentermine. Auch bei einer weiteren Juzo-Tochter in Kroatien sei er schon vor Ort gewesen. Wichtigster Markt für Juzo sei aber Deutschland. Am Produkt selbst arbeite er kaum noch. Er beschäftige sich eher damit, eine Richtung vorzugeben und Fachwissen einzubringen. Zudem arbeite er auch an Investitionsplanungen mit.

Juzo soll weiterhin Qualitätsprodukte in Aichach herstellen

Besonders spannend an Juzo finde er die Kombination aus dem Hochautomatisierten und dem Manuellen. Als Hersteller von Medizinprodukten müsse das Unternehmen viele Vorgaben einhalten. Um von den Krankenkassen vergütet zu werden, benötigen Kompressionsstrümpfe ein sogenanntes RAL-Zeichen, eine Art Qualitäts- und Funktionsnachweis für Kompressionsstrümpfe. Damit Juzo auf dem neuesten Stand bleibt und um die Qualität zu sichern, sitzt Mangold in der technischen Kommission der Gütegemeinschaft für medizinische Kompressionsstrümpfe. Diese Gemeinschaft ist unter anderem für die Vergabe des RAL-Gütezeichens verantwortlich.

„Das Allerwichtigste für unsere Produkte ist eine gleichbleibende Qualität und die schnelle Lieferzeit“, so Mangold. Deshalb sei es wichtig, dass Juzo ein Familienunternehmen bleibe. Für die nahe Zukunft von Juzo hat er konkrete Vorstellungen: „Ich möchte, dass die Firma in fünf Jahren sagen kann, dass wir hier in Aichach auch in 20 Jahren noch gute Produkte fertigen können.“