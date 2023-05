Ein nachhaltiger Landkreis ist das Ziel von Forum Z in Blumenthal

Die Leitthemen bei Forum Z in Blumenthal sind diesmal Biodiversität und Resilienz. Die Veranstaltungsreihe findet zum siebten Mal statt. Jeder ist willkommen.

Das Forum Z in Blumenthal (Aichach) hat sich einer "enkeltauglichen Zukunft" verschrieben. Das mittlerweile siebte Forum Z beschäftigt sich am Wochenende 20. und 21. Mai mit der Widerstandsfähigkeit des Wittelsbacher Landes. Im Zentrum steht die Frage: "Forum Zukunft – wie schaffen wir eine resiliente Region?".

Zwei Leitthemen prägen die beiden Tage. Am Samstag, 20. Mai, steht die Biodiversität im Vordergrund. Am Sonntag, 21. Mai, werden zwischen 10 und 18 Uhr in verschiedenen Vorträgen und Workshops Fragen von Versorgungssicherheit, Preissteigerungen und Ressourcenknappheit, Boden-, Wasser- und Klimaschutz behandelt.

Das Forum Z in Blumenthal versteht sich als Plattform

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit, sich an dramatisch veränderte äußere Bedingungen anzupassen und dabei funktionsfähig zu bleiben. Auch die Lokale Entwicklungsstrategie des Wittelsbacher Landes strebt laut einer Mitteilung nach bestmöglicher Resilienz. Das Forum Zukunft spricht mit seiner siebten Veranstaltung im Wittelsbacher Land verschiedene Themen der Nachhaltigkeit an und hält Workshops dazu ab. Besonders die Themen Biodiversität, Energie, Ernährung und Frieden sind Teil des Austauschs an diesem Wochenende. Das Forum Zukunft versteht sich dabei als Plattform für alle Akteure im Landkreis.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Biodiversität. Dazu gibt es Workshops und Vorträge. Christine Margraf, Artenschutzreferentin beim Bund Naturschutz, zieht eine Bilanz zu vier Jahren Volksbegehren "Retten die Bienen" und fragt in ihrem Vortrag "Wo stehen wir?". Auch die Ökomodellregion Paartal ist mit einem Kurzvortrag beteiligt.

Ziel ist laut Blumenthal-Geschäftsführer Martin Horack, einer der Veranstalter von Forum Z, maximal fünf konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die im Landkreis innerhalb der kommenden drei Jahre umgesetzt werden sollen. Als Abendveranstaltung für Verbands- und Kommunalvertreter, aber auch für privat Interessierte findet ein sogenanntes Kamingespräch mit Professor Reinhard Hüttl, Wissenschaftlicher Direktor der Berliner European Enviroment GmbH (EEI), zusammen mit EEI-Geschäftsführer Uwe Schneider statt. Das Thema: "Wasser & Boden – die zentralen Ressourcen fürs Überleben!".

Am Sonntag gibt es in Blumenthal einen Markt der Möglichkeiten

Der Sonntag, der unter dem Motto "Resilienter Landkreis Aichach-Friedberg" steht, startet mit einem spirituellen Impuls durch den Blumenthaler Chor in der Schlosskapelle. Anschließend findet im Schlosshof ein Markt der Möglichkeiten statt. Unter anderem referiert erneut Uwe Schneider, der Wissenschaftler für Landnutzung, Wasserbewirtschaftung und nachhaltiges Ressourcen Management ist.

Fatma Friedrich, Nachhaltigkeitsmanagerin im Wittelsbacher Land, stellt den "nachhaltigen Landkreis Aichach-Friedberg" vor. David Hein, geschäftsführender Regionalmanager im Verein Wittelsbacher Land, stellt eine Entwicklungsstrategie für den Landkreis vor. Die Workshops stehen unter dem Motto "World Café".

Die Ergebnisse der Workshops, deren Ziel es ist, konkrete Maßnehmen zu entwickeln, die mittelfristig umgesetzt werden sollen, werden am Abend bei einer Abschlusszusammenkunft vorgestellt. Die Anzahl der Workshops hängt an beiden Tagen von der Gesamtzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab. (AZ)

Info Das Programm von Forum Zukunft findet sich unter www.forum-z.de. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und offen für alle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.