Rund 8000 Besucher kommen zum Elfenfestival auf Schloss Blumenthal

Elfenohren stehen auf der Wunschliste der siebenjährigen Sina aus dem Kühbacher Ortsteil Stockensau ganz oben. Eva-Maria Sala aus Dachau hat als Meereselfe „alle Fischleins dabei“. Das Elfenfestival auf Schloss Blumenthal bei Aichach war am Wochenende ein Treffpunkt für viele Fans von magischen Wesen und Naturbegeisterten. Rund 8000 Menschen kommen an den drei Tagen auf das Schlossgelände, schätzt Initiatorin und Organisatorin Julia Baus. Mit dem Festival, das wegen schweren Hochwassers von Juni auf August verschoben worden war, will Baus aber auch eine wichtige Botschaft transportieren. Es geht ihr um die Rückverbindung mit der Natur.

