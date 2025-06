„Boandl-Manni“ auf dem Jakobsweg: Ohne Gitarre und rosa Latzhose geht‘s nicht

Er ist dann mal weg – auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Manfred Fritsch, bekannt als „Boandl-Manni“, musizierender Wirt und Begründer des „Berabecka Boandlbräu“ im Aichacher Stadtteil Oberbernbach, hat sich Anfang Juni auf den Weg gemacht. Den kirchlichen Segen von Pfarrer Gerstlacher und den ersten Pilgerstempel im Gepäck ging es los – natürlich in traditionellem Boandl-Outfit, also in rosafarbener Latzhose. Von unterwegs berichtet der 58-Jährige in einem Telefonat, wie die ersten Wochen gelaufen sind.

Manfred Zeiselmair Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jakobsweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis